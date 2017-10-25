Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

Москва вновь «разочаровала» Вашингтон

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила , что в американском внешнеполитическом ведомстве «очень разочарованы» решением России наложить вето на резолюцию о химических атаках в Сирии. Документ предполагал продление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в САР.

В российском МИД резолюцию назвали нелогичной. Указали на то, что США при составлении документа принимали во внимание исключительно «собственные соображения».

Также в российском МИД подчеркнули, что «ответственные за применение химического оружия должны быть установлены и понести заслуженное наказание».