Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

Москва вновь «разочаровала» Вашингтон
Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила
, что в американском внешнеполитическом ведомстве «очень разочарованы» решением России наложить вето на резолюцию о химических атаках в Сирии. Документ предполагал продление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в САР.
В российском МИД резолюцию назвали нелогичной. Указали на то, что США при составлении документа принимали во внимание исключительно «собственные соображения».
Также в российском МИД подчеркнули, что «ответственные за применение химического оружия должны быть установлены и понести заслуженное наказание».
«Михомайдан», версия 2.0
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал
своих сторонников по «Движению новых сил» выйти в среду, 25 октября, на Площадь Конституции в Киеве на очередной митинг. Саакашвили в очередной раз резко раскритиковал власти и подчеркнул, что «нельзя отдавать народ этим барыгам, нельзя отдавать Украину на откуп».
«Судить меня нельзя»
Российская телеведущая Ксения Собчак объяснила
свои слова об «украинском Крыме». В беседе с РИА Новости Собчак указала на то, что в законе нет нормы, запрещающей высказывать свое мнение, если оно не совпадает с государственным. «Судить меня за это нельзя», - резюмировала телеведущая.
Ранее Собчак в ходе пресс-конференции заявила
, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Слова телеведущей вызвали негативную реакцию как среди рядовых россиян, так и среди представителей власти. Напомним, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики проголосовали за присоединение полуострова к России.
Российские флаги для Трампа
Не задался день у американского президента Дональда Трампа: в одном из зданий Сената конгресса США активист бросил
в лидера страны пригоршню российских флагов, когда тот спешил на обед. Кроме того, активист назвал Трампа «изменником».
Американским СМИ удалось установить личность мужчины – им оказался некий Райан Клейтон, который добивается отставки Трампа и уже почти собрал необходимое число подписей под петицией с этим требованием.
«Плохой кролик»
Новый вирус-вымогатель под названием BadRabbit атаковал
Россию и Украину. Российскими целями вируса стали сайты некоторых крупных СМИ, в том числе «Интерфакса» и Федерального агентства новостей. На Украине атакам подверглись объекты транспортной инфраструктуры, например, киевское метро и одесский аэропорт.
«Плохой кролик» действовал по той же схеме, что и вирусы-вымогатели до него: шифровал пользовательские данные, а для их дешифровки требовал от владельца компьютера 0,05 биткоина, что составляет более 16 тысяч рублей.
Данный инцидент не оставили без внимания представители компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности. Так, аналитики Group-IB заявили, что смогли установить домен, с которого велось распространение вируса.