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Общество
Фасады московской гостиницы «Метрополь» отреставрируют в 2018 году
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Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

    Москва вновь «разочаровала» Вашингтон. «Михомайдан», версия 2.0.
    11:02 25 Октября 2017
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    Москва вновь «разочаровала» Вашингтон

    Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

    Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в американском внешнеполитическом ведомстве «очень разочарованы» решением России наложить вето на резолюцию о химических атаках в Сирии. Документ предполагал продление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в САР.
    В российском МИД резолюцию назвали нелогичной. Указали на то, что США при составлении документа принимали во внимание исключительно «собственные соображения».
    Также в российском МИД подчеркнули, что «ответственные за применение химического оружия должны быть установлены и понести заслуженное наказание». 
     

    «Михомайдан», версия 2.0

    Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал своих сторонников по «Движению новых сил» выйти в среду, 25 октября, на Площадь Конституции в Киеве на очередной митинг. Саакашвили в очередной раз резко раскритиковал власти и подчеркнул, что «нельзя отдавать народ этим барыгам, нельзя отдавать Украину на откуп».
     

    «Судить меня нельзя»

    Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

    Российская телеведущая Ксения Собчак объяснила свои слова об «украинском Крыме». В беседе с РИА Новости Собчак указала на то, что в законе нет нормы, запрещающей высказывать свое мнение, если оно не совпадает с государственным. «Судить меня за это нельзя», - резюмировала телеведущая.
    Ранее Собчак в ходе пресс-конференции заявила, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Слова телеведущей вызвали негативную реакцию как среди рядовых россиян, так и среди представителей власти. Напомним, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики проголосовали за присоединение полуострова к России.
     

    Российские флаги для Трампа

    Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

    Не задался день у американского президента Дональда Трампа: в одном из зданий Сената конгресса США активист бросил в лидера страны пригоршню российских флагов, когда тот спешил на обед. Кроме того, активист назвал Трампа «изменником».
    Американским СМИ удалось установить личность мужчины – им оказался некий Райан Клейтон, который добивается отставки Трампа и уже почти собрал необходимое число подписей под петицией с этим требованием.
     

    «Плохой кролик»

    Видеодайджест новостей 25 октября 2017 года

    Новый вирус-вымогатель под названием BadRabbit атаковал Россию и Украину. Российскими целями вируса стали сайты некоторых крупных СМИ, в том числе «Интерфакса» и Федерального агентства новостей. На Украине атакам подверглись объекты транспортной инфраструктуры, например, киевское метро и одесский аэропорт.
    «Плохой кролик» действовал по той же схеме, что и вирусы-вымогатели до него: шифровал пользовательские данные, а для их дешифровки требовал от владельца компьютера 0,05 биткоина, что составляет более 16 тысяч рублей.
    Данный инцидент не оставили без внимания представители компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности. Так, аналитики Group-IB заявили, что смогли установить домен, с которого велось распространение вируса.
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