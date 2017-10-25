Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о продлении расследования химатак в Сирии

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Москва, 25 октября. Российская сторона наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата миссии по расследованию применения химического оружия в Сирии.

Отмечается, что текущий мандат миссии истекает в ноябре 2017 года, Россия предложила перенести рассмотрение о его продлении на более поздний срок, когда не будут оглашены результаты расследования химической атаки в Хан-Шейхуне. Совбез принял резолюцию о продлении действия мандата.

Россия воспользовалась правом вето, которым обладает наравне с США, Францией, Китаем и Великобританией. Запад выступил с резкой критикой этого поступка, однако в министерстве иностранных дел России пояснили, что Совет безопасности США стремится продлить мандат миссии вопреки логике и здравому смыслу. За последнее время Совместный механизм расследования (СМР) предоставил только два доклада административно-технического характера. О ходе расследования практически ничего не известно.

Россия предлагала сначала дождаться публикации выводов расследования СМР, но эта инициатива не нашла поддержки в Совбезе ООН.