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Снегопад отправил тюменских школьников на домашнее обучение
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    Снегопад отправил тюменских школьников на домашнее обучение

    10:44  25 Октября 2017
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    Снегопад отправил тюменских школьников на домашнее обучение

    Тюмень, 25 октября. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Тюмени отменены занятия в школах. Об этом сообщает департамент образования администрации города.

    «В связи со штормовым предупреждением и высоким уровнем осадков принято решение о проведении занятий в общеобразовательных учреждениях города Тюмени в дистанционном режиме», — сообщается на официальном сайте ведомства.

    Отмечается при этом, что учителя работают в обычном режиме, а для детей, которые все-таки пришли в школу, занятия пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

    Отметим, ранее Гидромецентр поделился прогнозом погоды на зиму для всей территории России. В ведомстве назвали грядущую зиму «неоднородной».  

     

    Автор: Федор Веснин
    #снег #тюмень #ветер #школа
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