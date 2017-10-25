Снегопад отправил тюменских школьников на домашнее обучение

В Избранное

Тюмень, 25 октября. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Тюмени отменены занятия в школах. Об этом сообщает департамент образования администрации города.

«В связи со штормовым предупреждением и высоким уровнем осадков принято решение о проведении занятий в общеобразовательных учреждениях города Тюмени в дистанционном режиме», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается при этом, что учителя работают в обычном режиме, а для детей, которые все-таки пришли в школу, занятия пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Отметим, ранее Гидромецентр поделился прогнозом погоды на зиму для всей территории России. В ведомстве назвали грядущую зиму «неоднородной».