Российские ракеты-носители будут производить без топливных баков с Украины
Москва, 25 октября. Уже в декабре Воронежский механический завод (ВМЗ) выпустит первые отечественные титановые шаробаллоны, которые используются в качестве топливных баков для ракет-носителей. ВМЗ заменит важнейшие комплектующие, выпускаемые украинским «Южмашем», шаробаллонами собственного производства, которые были разработаны с нуля и выпускаются по новой технологии.
«Шаробаллон — очень важное изделие. Оно используется для двигателей, систем ориентации. Без них вся ракетно-космическая техника перестанет производиться», — отметил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
После государственного переворота на Украине и резкого ухудшения отношений Москвы с Киевом «Южмаш» заставили прекратить поставки своих изделий в Россию. Впрочем, производство космических ракет — а шаробаллоны с «Южмаша» используются в ракетах-носителях «Ангара» и «Протон», а также разгонных блоках «Бриз» — не прекратилось: пока что на российских заводах есть достаточный запас этих изделий, а вскоре будет налажено собственное производство.
«Их разработку пришлось вести практически с нуля, — рассказали газете «Известия» в пресс-службе ВМЗ. — На ВМЗ фактически заново прорабатывали всю конструкторскую и технологическую документацию. Была использована принципиально иная, перспективная технология горячей штамповки, более совершенная и производительная, позволяющая снизить себестоимость изделия».