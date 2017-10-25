Российские ракеты-носители будут производить без топливных баков с Украины 

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Москва, 25 октября. Уже в декабре Воронежский механический завод (ВМЗ) выпустит первые отечественные титановые шаробаллоны, которые используются в качестве топливных баков для ракет-носителей. ВМЗ заменит важнейшие комплектующие, выпускаемые украинским «Южмашем», шаробаллонами собственного производства, которые были разработаны с нуля и выпускаются по новой технологии.

«Шаробаллон — очень важное изделие. Оно используется для двигателей, систем ориентации. Без них вся ракетно-космическая техника перестанет производиться», — отметил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

После государственного переворота на Украине и резкого ухудшения отношений Москвы с Киевом «Южмаш» заставили прекратить поставки своих изделий в Россию. Впрочем, производство космических ракет — а шаробаллоны с «Южмаша» используются в ракетах-носителях «Ангара» и «Протон», а также разгонных блоках «Бриз» — не прекратилось: пока что на российских заводах есть достаточный запас этих изделий, а вскоре будет налажено собственное производство.