Россия подсчитала сумму долга Белоруссии

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Москва, 25 октября. На сегодняшний день долг Белоруссии перед Россией по предоставленным государственным кредитам составляет 6,5 миллиарда долларов.

По имеющимся данным, по состоянию на 2 октября текущего года сумма денежной задолженности Минска по государственным кредитам, предоставленным российской стороной, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей.

Отмечается, что просроченных обязательств у Белоруссии нет, передает РИА Новости, ссылаясь на информационные материалы к участию главы правительства РФ Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправительственного совета.

В настоящее время действует восемь межправительственных договоров о предоставлении Белоруссии российских государственных кредитов, среди которых один экспортный — на возведение атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, есть семь финансовых на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов.