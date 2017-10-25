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Россия подсчитала сумму долга Белоруссии
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    Россия подсчитала сумму долга Белоруссии

    10:37  25 Октября 2017
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    Россия подсчитала сумму долга Белоруссии

    Москва, 25 октября. На сегодняшний день долг Белоруссии перед Россией по предоставленным государственным кредитам составляет 6,5 миллиарда долларов.

    По имеющимся данным, по состоянию на 2 октября текущего года сумма денежной задолженности Минска по государственным кредитам, предоставленным российской стороной, составила 6,2 миллиарда долларов и 59,9 миллиардов рублей.

    Отмечается, что просроченных обязательств у Белоруссии нет, передает РИА Новости, ссылаясь на информационные материалы к участию главы правительства РФ Дмитрия Медведева в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Россия подсчитала сумму долга Белоруссии

    В настоящее время действует восемь межправительственных договоров о предоставлении Белоруссии российских государственных кредитов, среди которых один экспортный — на возведение атомной электростанции (АЭС).

    Кроме того, есть семь финансовых на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов.

    Автор: Дана Балан
    #россия #белоруссия #москва #экономика #минск #кредит #задолженность
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