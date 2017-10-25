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Навальный отверг «блестящий план» Собчак по выдвижению его жены в президенты
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    Навальный отверг «блестящий план» Собчак по выдвижению его жены в президенты

    11:30  25 Октября 2017
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    Собчак

    Москва, 25 октября. Телеведущая Ксения Собчак, которая накануне заявила о том, что собирается баллотироваться в президенты России, рассказала в интервью Юрию Дудю, как предлагала блогеру Алексею Навальному выдвинуть в президенты его жену Юлию. 

    Журналистка рассказала, что обговаривала с Навальным свое выдвижение в президенты, а также предложила ему придумать некий общий план на тот случай, если его (Навального — Прим.ред.) не зарегистрируют на выборы.

    По ее словам, Навальному такая идея не понравилась, блогер отметил, что «его голоса не передаются и он не видит для себя возможность такого соучастия».

    Собчак

    Тогда 35-летняя Собчак предложила Навальному рассмотреть в качестве кандидата его супругу Юлию, у которой такая же фамилия. Она отметила, что, по ее мнению, «это был блестящий вариант».

    Он сказал, что «нет, голоса не передаются», уточнила Собчак, вспомнив, что «была шокирована его позицией». 

    После этого Дудь отметил, что выдвигать Юлию Навальную как единого кандидата от оппозиции — это «еще более пораженческий вариант». 

    В минувший вторник Собчак представила свой предвыборный штаб и дала первую конференцию после заявления о своих президентских амбициях. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #навальный #собчак #выборы-2018 #дудь
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