Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодая девушка обворовала бабушку в Самаре
Технологии
Новейший ледокол «Илья Муромец» прошел государственные испытания на Балтике
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новейший ледокол «Илья Муромец» прошел государственные испытания на Балтике

    10:16  25 Октября 2017
    40

    Новейший ледокол «Илья Муромец» прошел государственные испытания на Балтике

    Москва, 25 октября. На ледоколе «Илья Муромец», проходящем испытания в Балтийском море, отработали взлет и посадку вертолетов. С вертолетной площадки было совершено 150 вылетов.

    Тесты, проводившиеся в разное время и при разных погодных условиях, прошли успешно. Теперь «Илья Муромец» вернется на «Адмиралтейские верфи» в Петербург на проверку технического состояния, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, испытания ледокола начались 5 октября, когда «Илья Муромец» впервые вышел на открытую воду в Петербурге.

    Многофункциональный ледокол был заложен на петербургских верфях 23 апреля 2015 года. Он может выполнять задачи не только ледокола, но и морского буксира и патрульного корабля. В распоряжение флота «Илья Муромец» ориентировочно должен поступить в текущем 2017 году. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #илья муромец #испытания #ледокол
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
    0:32
    Как избежать теракта на ЧМ по футболу: новую спецтехнику в сфере безопасности представили в Москве. ФАН-ТВ
    15:17
    Охранник «Эха Москвы» рассказал о задержании напавшего на журналистку Фельгенгауэр
    20:32
    Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве
    13:08
    Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        49
        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

        10:15   25 Октября 2017
        100
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1963
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        433