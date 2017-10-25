Новейший ледокол «Илья Муромец» прошел государственные испытания на Балтике

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Москва, 25 октября. На ледоколе «Илья Муромец», проходящем испытания в Балтийском море, отработали взлет и посадку вертолетов. С вертолетной площадки было совершено 150 вылетов.

Тесты, проводившиеся в разное время и при разных погодных условиях, прошли успешно. Теперь «Илья Муромец» вернется на «Адмиралтейские верфи» в Петербург на проверку технического состояния, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, испытания ледокола начались 5 октября, когда «Илья Муромец» впервые вышел на открытую воду в Петербурге.

Многофункциональный ледокол был заложен на петербургских верфях 23 апреля 2015 года. Он может выполнять задачи не только ледокола, но и морского буксира и патрульного корабля. В распоряжение флота «Илья Муромец» ориентировочно должен поступить в текущем 2017 году.