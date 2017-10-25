Клинцевич и Михеев ответили на слова Собчак о Крыме

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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме, который она ранее назвала «украинским».

Накануне Собчак, заявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, сказала, что, согласно международному праву, Крымский полуостров все еще является частью Украины. За это ее раскритиковали многие политики и представители общественности. Некоторые из критиков Собчак также указали на то, что призыв к нарушению территориальной целостности страны в России является подсудным делом.

Позднее — в своем интервью для РИА Новости — телеведущая пояснила, что ее слова о Крыме не вступают в конфликт с действующим российским законодательством. Она отметила, что лишь констатировала юридический факт и, в любом случае, озвучивание человеком своего личного мнения не может преследоваться по закону.

Франц Клинцевич, российский сенатор, первый заместитель председателя комитета по обороне СФ РФ, прокомментировал для Федерального агентства новостей заявление Собчак по Крыму.

«С учетом ее предыдущей «кредитной истории», шансов избраться президентом у Собчак практически нет. Вообще, позиции, которые Ксения Собчак озвучивает и которые диссонируют с общепринятым мнением — в том числе и мнением государства, власти — имеют целью привлечь к ней голоса либеральной части населения. Но что касается конкретно Крыма, то это был проброс, озвученный только с одной целью — заручиться поддержкой из-за рубежа. Речь идет как об информационно-организационной поддержке, так и о чисто финансовой. Собчак рассчитывает на эту поддержку, а потому выбивается за рамки принятого сегодня в России общественного консенсуса. Мы вообще не вспоминаем больше о так называемом «крымском вопросе». Чтобы там кто ни говорил, вернуть полуостров Украине сегодня просто невозможно. Он полностью интегрирован в состав Российской Федерации», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Другой собеседник нашего агентства — политолог, зампред Экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым Сергей Михеев — настроен по отношению к позиции Ксении Собчак еще более критично.

«Когда Собчак заставляет нас обсуждать свои заявления, то мы все работаем на нее. Она никогда не была политиком, не является им сейчас и не станет им в будущем. Собчак — персонаж из мира шоу-бизнеса. Когда люди набрасываются на ее заявления, то они работают на нее и на ее предвыборный штат. Что Собчак думает о Крыме или о чем-то еще, в политическом плане не имеет никакого значения. С тем же успехом о Крыме можно было бы спросить участника танцевального шоу. Точно так же можно было бы обсуждать, что Собчак думает о том или другом тональном креме. Мира политики это никак не касается», — прежде всего, отметил эксперт.

Политтехнологи, работающие в предвыборном штабе Ксении Собчак, прекрасно понимают, что та не обладает никаким политическим весом, продолжает Михеев, а потому стараются придать его ей форсированными методами. Отсюда и ее слова по Крыму и другие спорные заявления, которые, несомненно, еще последуют.