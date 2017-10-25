Сирия сегодня: Госдеп не знает о смертях в Ракке, битва в Совбезе ООН

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Сирия, 25 октября. Государственный департамент не знает о гибели мирных жителей в Ракке. Российский дипломат прокомментировал голосование Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР). Соединенные Штаты обвинили Россию в нежелании остановить химические атаки. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Гибель Ракки

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что ничего не знают о гибели мирных жителей в Ракке в результате ударов международной антитеррористической коалиции во главе с США. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, когда представители СМИ на брифинге попросили ее прокомментировать сообщения на эту тему.

«Я не знаю об этом. Я должна направить вас за комментариями в министерство обороны США», — уточнила она.

В свою очередь Науэрт отметила, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к жертвам среди мирного населения. Она подчеркнула, что существует соответствующий механизм информирования об этом, идут соответствующие расследования.

Официальный представитель Госдепа добавила, что США добились огромного успеха в Ракке в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). При этом она признала, что «еще предстоит проделать долгий путь». Науэрт обратила внимание, что пусть США еще не победили, но Ракка освобождена. «Это факт», заключила она.

Страсти в Совбезе ООН

Блокировка Российской Федерацией резолюции ООН о продлении миссии всемирной организации и ОЗХО по расследованию химических атак в САР говорит о том, что РФ пытается сохранить «своего союзника». С таким заявлением выступила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга.

«Через блокировку резолюции о продлении миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак Россия в очередной раз показала, что ее волнует не остановка варварского применения химического оружия, а только, чего бы это ни стоило, защита своего союзника», — заявила она.

Государственный департамент Соединенных Штатов в свою очередь выразил разочарование в связи с решением Российской Федерации наложить вето на проект резолюции о продлении мандата миссии на проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в САР.

«Мы разочарованы, глубоко разочарованы тем, что сделала Россия, исходя из политических соображений, оказавшихся выше сирийцев, которые были жестоко убиты (в результате химических атак)», — добавила Науэрт.

Разыгранный спектакль

Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на обвинения в сторону РФ. По его мнению, заседание Совбеза ООН выглядело как отрежиссированный спектакль.

«Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было», — рассказал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что голосование было назначено за два дня до выхода доклада СМР (Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак на территории САР) об инциденте в Хан-Шейхуне. Кроме того, по словам Небензя, российская сторона должна ознакомиться с содержанием этого доклада.

1 Организация запрещена на территории РФ.