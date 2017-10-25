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Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США
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    Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

    10:35  25 Октября 2017
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    Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

    Гавана, 25 октября. Кубинские следователи назвали «научной фантастикой» заявления Госдепартамента США о неких «акустических атаках», которым подвергались сотрудники посольства США в Гаване.

    Ранее в Госдепе рассказали CNN, что «крайне обеспокоены» «акустическими атаками» против американских дипломатов. По утверждению Вашингтона, в результате примерно 50 таких атак пострадали 24 сотрудника посольства. Эту информацию растиражировали все ведущие американские СМИ. «Акустические атаки», по словам дипломатов, представляли собой возникающие ночью «звуки насекомых или металлических предметов, которые тащат по полу», и заставляли дипломатов «чувствовать себя нехорошо».

    «Это невозможно. Это какая-то научная фантастика. С технической точки зрения это нереально», — передает Reuters слова эксперта МВД Кубы подполковника Хосе Аласо.

    Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

    Аласо рассказал, что к проверке после заявлений Госдепа об «акустических атаках» привлекались около 2 тысяч экспертов. Не удалось найти совершенно никаких доказательств того, что такие нападения с использованием «невиданного ранее акустического оружия» действительно имели место. Представители Кубы подчеркивают, что не видели ни одного дипломата из якобы подвергшихся атакам, и их не допустили в помещения, где эти атаки якобы произошли. Предоставленные посольством США 14 аудиозаписей с неким шумом, который нанес вред здоровью дипломатов, были проанализированы, однако никаких странностей в этих данных обнаружено не было.

    Кубинские эксперты признали, что им неизвестно, существует ли в мире оборудование, которое может быть использовано для подобных «акустических атак».

    Между тем, как отмечает CNN, в Госдепартаменте готовы, в случае продолжения «атак», вывести из Кубы свое представительство, что станет тяжелейшим ударом для едва наладившихся отношений между Вашингтоном и Гаваной. При этом, чиновники признали, что не могут найти объяснения тому, что Куба начала «преследовать» американских дипломатов «акустическими атаками» в момент потепления отношений.

    Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

    Автор: Валентин Меликов
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