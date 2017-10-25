«Зима уже близко»: россияне обсуждают слова посла США об ущербе Украины от «Северного потока-2»

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Киев, 25 октября. Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» значительно сократит транзит российского газа через Украину, а это «может привести к потере до 3% ВВП». Россияне активно комментируют опасения американского посла, предложив Киеву покупать «золотой газ» у Вашингтона.

США опасаются снижению ВВП Украины за счет введения «Северного потока-2», что может привести к потере до 3% ВВП страны. Об этом заявила американский посол на Украине Мари Йованович накануне на конференции по энергетике «Oil and gas 2017». Она подчеркнула, что Вашингтон наблюдает за реформами в украинском энергетическим комплексе.

«Мы очень следим за тем, что произойдёт с «Нафтогазом». Ведь энергосистема Украины является для вашей страны ключевой составляющей реформ. После проведения реформ рынок Украины должен стать открытым для внутренних и внешних инвесторов», — сказала дипломат.

Россияне ответили американскому послу, намекнув, что потери от транзита российского газа существенно не изменят ситуацию, поскольку Украина находится в жестких экономических условиях.

«Как говорится: потеряв голову, по шапке не плачут. Украина уже так низко пала, что 3 миллиарда ежегодно от транзита мало чем помогут. Тем более эти деньги по чьим-то карманам расходятся», — написал один из пользователей.

Другие шутят над тем, что Украина наконец-то стала полностью независимой, поскольку ей удалось избавиться от российского голубого топлива. В Сети предлагают Киеву порадоваться успеху.

«Так Украина сама же старается уйти от зависимости от российского газа, а тут какие-то потери ВВП с введением «Северного потока-2» и «Южного потока». Мы же помогаем Украине избавиться от зависимости от российского газа, а они еще и обижаются — радоваться нужно и скакать от радости», — отметил Гость.

Большое число россиян увидело в запуске «Северного потока-2» преимущество для США — теперь Вашингтон будет поставлять на Украину энергетические ресурсы по баснословным ценам, что сделает положение Киева еще более зависимым.

«Так давайте газ украинцам из-за океана, и все будет окей. А России с 2019 года надо вообще прекратить поставки газа через Украину», — написал Олег «Мы даже дрова привезем, чтоб не дружили с Россией», — предложил пользователь «США» из Красноярска. «Последние леса в индейских резервациях вырубят», — иронизирует Анатолий. «Лучше бы заявила — когда прибудет следующая баржа с угольком, зима-то уже на носу», — прокомментировал Дед Мазай. «Золотой уголь США украинцы уже покупают, будут покупать теперь еще и золотой газ из США», — резюмировал пользователь Гражданин России.

Другие подходят к вопросу с меньшей иронией, понимая обеспокоенность США проблемами Украины — бремя поддержки может лечь на плечи Вашингтона, и без того раздираемого внутренними политическими процессами.