Бузова назвала Чечню «другой страной» на модном показе дочери Кадырова

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Москва, 25 октября. Пытаясь продемонстрировать уважение к мусульманской культуре, певица Ольга Бузова опозорилась, подчеркнув пробелы в своем образовании.

В Москве состоялся показ коллекции одежды дизайнера Айшат Кадыровой, которая является дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова. На мероприятии присутствовали представители российского щоу-бизнеса, в том числе и Ольга Бузова, которая в очередной раз опозорилась, передает издание «Дни.ру» со ссылкой на Life.ru.

Комментируя мероприятие в общении с журналистами, Бузова продемонстрировала свои знания географии.

«Когда ты находишься в другой стране, ты должен уважать ее традиции. Поэтому, когда я посещаю республику...когда я посещаю Грозный, то, конечно же, пользуюсь красивыми аксессуарами», – сказала Бузова.

Напомним, Айшат Кадырова возглавляет дом моды Firdaws в Чечне с 2016 года. Компания была основана в 2009-м ее матерью Медни Кадыровой. Как ранее писала «Вечерняя Москва», в марте 2017 года Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию эксклюзивных нарядов.