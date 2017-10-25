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Бузова назвала Чечню «другой страной» на модном показе дочери Кадырова
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    Бузова назвала Чечню «другой страной» на модном показе дочери Кадырова

    10:00  25 Октября 2017
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    Бузова назвала Чечню «другой страной» на модном показе дочери Кадырова

    Москва, 25 октября. Пытаясь продемонстрировать уважение к мусульманской культуре, певица Ольга Бузова опозорилась, подчеркнув пробелы в своем образовании.

    В Москве состоялся показ коллекции одежды дизайнера Айшат Кадыровой, которая является дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова. На мероприятии присутствовали представители российского щоу-бизнеса, в том числе и Ольга Бузова, которая в очередной раз опозорилась, передает издание «Дни.ру» со ссылкой на Life.ru.

     

     

    Комментируя мероприятие в общении с журналистами, Бузова продемонстрировала свои знания географии.

    «Когда ты находишься в другой стране, ты должен уважать ее традиции. Поэтому, когда я посещаю республику...когда я посещаю Грозный, то, конечно же, пользуюсь красивыми аксессуарами», – сказала Бузова.

    Напомним, Айшат Кадырова возглавляет дом моды Firdaws в Чечне с 2016 года. Компания была основана в 2009-м ее матерью Медни Кадыровой. Как ранее писала «Вечерняя Москва», в марте 2017 года Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию эксклюзивных нарядов. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #ольга бузова #айшат кадырова #мода
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