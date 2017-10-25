Бузова назвала Чечню «другой страной» на модном показе дочери Кадырова
Москва, 25 октября. Пытаясь продемонстрировать уважение к мусульманской культуре, певица Ольга Бузова опозорилась, подчеркнув пробелы в своем образовании.
В Москве состоялся показ коллекции одежды дизайнера Айшат Кадыровой, которая является дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова. На мероприятии присутствовали представители российского щоу-бизнеса, в том числе и Ольга Бузова, которая в очередной раз опозорилась, передает издание «Дни.ру» со ссылкой на Life.ru.
Вот и состоялся показ «Горная жемчужина» модного дома Firdaws. @firdaws_officiel ????????????Айшат, спасибо, что погрузила нас в сказочную атмосферу. Нежность и красота в каждой модели, как же приятно лично наблюдать за твоими успехами. Я очень рада быть твоим гостем, спасибо за приглашение???????? Пусть вдохновение всегда тебе сопутствует. А мы всегда будем радоваться твоим достижениям????
Комментируя мероприятие в общении с журналистами, Бузова продемонстрировала свои знания географии.
«Когда ты находишься в другой стране, ты должен уважать ее традиции. Поэтому, когда я посещаю республику...когда я посещаю Грозный, то, конечно же, пользуюсь красивыми аксессуарами», – сказала Бузова.
Напомним, Айшат Кадырова возглавляет дом моды Firdaws в Чечне с 2016 года. Компания была основана в 2009-м ее матерью Медни Кадыровой. Как ранее писала «Вечерняя Москва», в марте 2017 года Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию эксклюзивных нарядов.