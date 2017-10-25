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Бросавший в Трампа российские флаги активист арестован
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    Бросавший в Трампа российские флаги активист арестован

    9:57  25 Октября 2017
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    Бросавший в Трампа российские флаги активист арестован

    Вашингтон, 25 октября. Райан Клэйтон, кинувший в президента США пачку российских флагов, арестован. Ему предъявлено обвинение в противоправных действиях.

    Мужчину уже допросили полиция Капитолия и служба безопасности конгресса, пишет «Свободная пресса».

    Напомним, Райан Клэйтон, активист политического движения «Americans Take Action» («Американцы принимают меры») пробрался в Белый дом под видом журналиста. Когда Трамп отправлялся на ланч, Клэйтон выбросил в него пригоршню триколоров, скандируя при этом «Трамп – изменник!».  

    Как выяснилось позже, Клэйтон добивался импичмента Дональда Трампа.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дональд трамп #вашингтон #клэйтон
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