Бросавший в Трампа российские флаги активист арестован

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Вашингтон, 25 октября. Райан Клэйтон, кинувший в президента США пачку российских флагов, арестован. Ему предъявлено обвинение в противоправных действиях.

Мужчину уже допросили полиция Капитолия и служба безопасности конгресса, пишет «Свободная пресса».

Напомним, Райан Клэйтон, активист политического движения «Americans Take Action» («Американцы принимают меры») пробрался в Белый дом под видом журналиста. Когда Трамп отправлялся на ланч, Клэйтон выбросил в него пригоршню триколоров, скандируя при этом «Трамп – изменник!».

Как выяснилось позже, Клэйтон добивался импичмента Дональда Трампа.