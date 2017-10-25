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Джабаров: Россия была инициатором уничтожения химоружия в Сирии
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    Джабаров: Россия была инициатором уничтожения химоружия в Сирии

    10:56  25 Октября 2017
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    Джабаров: Россия была инициатором уничтожения химоружия в Сирии

    Москва, 25 октября. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на обвинения Белого Дома в том, что Россия не пытается остановить якобы применение Сирией химического оружия, напомнив, что именно Москва инициировала уничтожение этого оружия.

    «Реакция совершенно беспочвенная. Мы знаем, что именно Россия была инициатором уничтожения химического оружия в Сирии. И это оружие было уничтожено. Химатаки за последний период — это, скорее всего, провокация со стороны террористов», — заявил Джабаров в интервью RT

    Первый зампред комитета Совета Федерации также отметил, что даже аэродром, откуда предположительно был произведен залп химических снарядов по провинции Хан-Шейхун 4 апреля, не был тщательно проверен. Отметим, сирийские власти после инцидента заявили, что никогда не применили бы химоружие против мирных граждан.  

    Напомним, ранее Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии. Перед началом голосования Россия предлагала перенести рассмотрение вопроса до 7 ноября, когда станут известны результаты более тщательного расследования инцидента. Однако эта инициатива не нашла поддержки необходимого большинства членов СБ.

     

    Автор: Федор Веснин
    #сирия #совфед #джабаров
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