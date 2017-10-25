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Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен
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    Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен

    10:40  25 Октября 2017
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    Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен

    Мир вступил в эпоху перемен, качественно новые процессы разворачиваются в самых разных сферах — об этом заявил президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.

    О стремительных изменениях в политической повестке дня корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с главой парламентской фракции партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

    Дрейфующая Ксения Собчак

    — На пресс-конференции, посвященной президентским планам, Ксения Собчак заявила, что, согласно международному праву, Крым принадлежит Украине. Как бы вы прокомментировали это высказывание?

    — Мы знаем и привыкли к тому, что Ксению Анатольевну «качает» в разные стороны. То она делает заявления, что на месте президента тоже вернула бы Крым в Россию, то вот сейчас такое говорит. Дело в том, что если Собчак претендует на голоса либерального крыла наших избирателей, то, к сожалению, она должна делать такие заявления. Однако тем самым она полностью перечеркивает для себя 98% всех избирателей России.

    Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен

    Мне кажется, что по этому ключевому вопросу ее позиция будет дрейфовать. Но чтобы быть абсолютно четко понятым, я еще раз напоминаю принципиальную позицию меня и моих товарищей: Крым был, есть и будет нашим, российским. Иного не дано.

    Европа уходит от идей мультикультурности

    — Недавно прошли парламентские выборы в ряде стран Евросоюза: в Чехии и Австрии, ранее в Германии. На них победили правоцентристские партии. Что вы думаете про нынешнее движение европейского политического маятника?

    — Я говорил это еще несколько лет тому назад. То, что демонстрировала Европа: движение к глобальному миру, мультикультурализм — рано или поздно столкнется с сопротивлением. Происходящее во многих регионах Европы, в том числе, кстати, в Каталонии, — это рост самосознания наций и народов Европы, которые не хотят быть растворенными в некоем глобальном проекте. Они хотят иметь свою родину, говорить на своем языке, жить по своим традициям, веровать в ту религию, которую завещали их предки.

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    Для меня и результат референдума в Каталонии, и успех на выборах «Альтернативы для Германии» — звенья одной цепи. Чем дольше в Европе будет главенствовать идея глобализации и «открытых дверей», тем сильнее европейские народы будут мечтать обособиться и не забывать свою культуру, свою историю, свою самобытность.

    Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен

    Военные успехи в Сирии беспрецедентны

    — На «Валдае» в Сочи Владимир Путин заявил, что война с радикальным исламизмом в Сирии скоро закончится. Как бы вы могли оценить операцию наших Вооруженных сил в Сирии?

    — Успехи наших ВКС и, в целом, нашего контингента в Сирийской Арабской Республике я считаю беспрецедентными в новейшей мировой истории. Таких военных успехов не демонстрировал никто и никогда.

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    Ни «Буря в пустыне», ни все остальное не сравнится с ними. Там зачастую и повод для войны был фейковым. Помните все эти заявления о химоружии и так далее? Притом что результатом этих операций долгое время являлось как раз усиление экстремистских течений. США своими действиями фактически породили «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). А то, что делаем мы в Сирии, — просто уникально.

    — Каковы, по вашему мнению, перспективы мирного государственного строительства в Сирии?

    Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен

    — С самого начала введения нашего контингента в эту ближневосточную страну мы говорили о необходимости политического разрешения внутрисирийского конфликта. Сегодня мы видим, что многие оппозиционные силы перешли на сторону Башара Асада. Мы видим, что некоторые раздумывают над этим. Другие же думают, а не сложить ли оружие при условии, что их политические интересы будут в будущем учтены.

    Это очень хорошая почва для переговорной площадки в Астане. Я уверен, что по этому пути и пойдут оппозиционные силы. Одним из главных аргументов в пользу «сомневающихся» являются как раз успехи сирийских войск при поддержке наших Военно-космических сил.

    Бить террористов на дальних подступах

    — Какой будет судьба ИГ1 после его окончательного разгрома в Сирии?

    — Что касается ликвидации ИГ как террористической организации, то я считаю, что Сирия в конечном итоге будет полностью освобождена от террористов. Но как быть с их идеями? Сегодня миру трудно противопоставить что-то этой человеконенавистнической фанатичной идее. Я не устану повторять, что у нас в стране запрещена обязательная государственная идеология. Про обязательную я всегда говорил, что не надо ничего навязывать. А вот государственная... Как вообще обойтись без идеологии?

    Сергей Миронов: Крым наш, Европа правеет, успех России в Сирии беспрецедентен

    В Сирии некоторые из террористов до сих пор идут на смерть ради идеи. Среди них воюют и мусульмане, и наши братья-славяне. Значит, там с идейной составляющей неплохо поставлено. И вот этому что-то нужно противопоставить, не одну только силу нашего оружия.

    Так или иначе, мы правильно делаем, что бьем террористов на дальних подступах. Иначе они попытаются просочиться в другие страны и отыскать новый плацдарм для создания аналога ИГ. Вот этого допускать ни в коем случае нельзя.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Герман Парло
    #путин #сирия #евросоюз #игил #крым #собчак #миронов
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