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Потеснили США: сенатор прокомментировал поставки российского оружия Филиппинам
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    Потеснили США: сенатор прокомментировал поставки российского оружия Филиппинам

    10:43  25 Октября 2017
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    Потеснили США — сенатор о поставках российского оружия Филиппинам

    Российская Федерация поставила Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики, передает РИА Новости. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота ВМФ. На ней присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте.

    Накануне правительства двух стран подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Подписи под документами поставили Сергей Шойгу и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

    Потеснили США — сенатор о поставках российского оружия Филиппинам

    Заметим, что в ходе визита на Филиппины министр обороны Российской Федерации провел семь двусторонних и многосторонних переговоров с коллегами из стран АСЕАН и «СМОА плюс».

    Филиппинский демарш

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН поставки Россией Филиппинам партию вооружения.

    «Во-первых, Россия — вторая держава мира по объемам продаваемого за рубеж оружия. Во-вторых, если нет каких-либо международных ограничений, санкций, в которых принимает участие Россия, то нет никаких запретов на продажу оружия странам, которые договариваются об этом, будь то Филиппины или кто-либо другой. Филиппины точно такой же наш партнер, готовый покупать наше оружие. В-третьих, мы сейчас активно ищем, и это абсолютно нормально, новые рынки для продажи своего оружия. Поэтому появление здесь новых стран, куда попадает наше вооружение, вполне закономерно. Это конкуренция. В-четвертых, мы действительно сейчас активно помогаем Филиппинам, потому что у нас есть общий противник — «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ, — Прим. ФАН). Эта страна страдает от действий боевиков ИГ1. Поэтому все абсолютно логично. В-пятых, традиционно на этом рынке хозяйничали американцы. Поэтому очень неплохо, что мы немножко потеснили США», — пояснил Олег Морозов.

    Потеснили США — сенатор о поставках российского оружия Филиппинам

    Сенатор, говоря о проблеме «Исламского государства»1 на Филиппинах, отметил, что активность боевиков ИГ в этой стране сохраняется уже далеко не первый год. Масштабы этой войны таковы, что Филиппины объективно нуждаются в международной поддержке, в том числе и России.

    «Для меня это очень хороший показатель, что Филиппины видят именно в России реального борца с этой угрозой. Здесь есть определенный демарш со стороны Филиппин в сторону США. Ведь именно к нам они обращаются за приобретением оружия в борьбе с ИГ. Это означает, что в этом деле они не доверяют американцам», — резюмировал Олег Морозов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #иг #филиппины #игил
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