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Общество
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Украина
Вторжением «детских машин ВС РФ» под Киевом занялась прокуратура
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    Вторжением «детских машин ВС РФ» под Киевом занялась прокуратура

    10:51  25 Октября 2017
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    Вторжением "армии России" в детские магазины на Киевщине занялась прокуратура Украины

    Киев, 25 октября. Прокуратура Киевской области очень быстро отреагировала на появление в СМИ сообщений о том, что игрушки с символикой российской армии — военные грузовики и джипы — продаются в строительном супермаркете «Эпицентр» в Броварах. Пресс-служба прокуратуры подтвердила — в магазине продаются с символикой «страны-агрессора», что может быть расценено как «посягательство на территориальную целостность Украины».

    Как сообщила пресс-служба прокуратуры, осмотр магазина показал, что там появились «детские машины вооруженных сил страны-агрессора — России». Работники прокуратуры допросили руководство магазина, где были обнаружены запретные игрушки серии Technopark, пользующиеся популярностью в России и странах СНГ благодаря своей дешевизне.

    Вторжением "армии России" в детские магазины на Киевщине занялась прокуратура Украины

    В связи с появлением «детских машин» с символикой Вооруженных сил России в магазине «Эпицентр» прокуратура Киевской области призвала граждан «сообщать в правоохранительные органы о фактах, которые могут свидетельствовать о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

    Напомним, внимание к игрушечным грузовикам ВС РФ привлекла жительница Бровар Татьяна Сташук, возмущенная тем, что «на четвертом году войны украинцы не понимают, с кем воюет Украина».

    Автор: Валентин Меликов
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