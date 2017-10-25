Саакашвили переночевал в палатке перед Радой и начал «строить» Украину

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Киев, 25 октября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в среду собирается организовать лекцию перед митингующими у здания Верховной рады. Об этом экс-президент Грузии заявил в среду, выйдя из палатки, в которой переночевал.

«Сегодня мы создаем центр реальной политики тут, будет очень много лекторов, в том числе я прочитаю лекцию», — отметил Саакашвили, добавив, что лекция стартует в полдень (время совпадает с мск).

Он заявил, что первая лекция будет об информационных технологиях, которые способны «прорвать информационную блокаду». Саакашвили уточнил, что ключевая тема выступлений будет связана с тем, как поменять систему власти в стране.

Кроме того, одиозный политик сообщил, что ночь в палаточном городке прошла тихо и спокойно, а его «шатер» — тот самый, в котором он ночевал во время строительства трассы Одесса — Рени, передают украинские СМИ.

«Это палатка, которой мы вынудили президента, правительство дать средства на Одесса — Рени, тогда мы построили дорогу. Теперь нужно построить государство», — подчеркнул он.

Саакашвили подтвердил, что если киевская власть выполнит три главных условия митингующих, то протест моментально прекратится.