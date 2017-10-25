ДНР: украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие
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Донецк, 25 октября. ВСУ за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
Как сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы 13 населенных пунктов республики, передает РИА Новости.
В результате обстрелов, в которых применялись минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие, повреждены два дома на окраинах Донецка, ранен мирный житель.
Накануне под обстрелы со стороны позиций украинской армии попали западная окраина Донецка и его северный пригород — села Жабичево и Спартак.