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ДНР: украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие
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    ДНР: украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие

    9:26  25 Октября 2017
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    ДНР: украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие

    Донецк, 25 октября. ВСУ за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    Как сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы 13 населенных пунктов республики, передает РИА Новости.

    В результате обстрелов, в которых применялись минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие, повреждены два дома на окраинах Донецка, ранен мирный житель.

    Накануне под обстрелы со стороны позиций украинской армии попали западная окраина Донецка и его северный пригород — села Жабичево и Спартак.

    Автор: Юлия Кошкина
    #днр #всу #украина #обстрелы #донецк #перемирие
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