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Общество
Смертность от инсульта в России снизилась почти вдвое
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    Смертность от инсульта в России снизилась почти вдвое

    9:40  25 Октября 2017
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    Смертность от инсульта в России снизилась почти вдвое

    Москва, 25 октября. За последние девять лет смертность жителей России от инсульта снизилась на 45%. Такие данные приводит Минздрав. 

    Отмечается, что в первую очередь это связано с увеличением на территории РФ числа сосудистых центров, а также с регулярной диспансеризацией населения. Появление новых медицинских учреждений привело к росту числа пациентов, которым успевают провести операцию в первые два-три часа после приступа, сообщает RT

    В то же время врачи признают, что заболеваемость растет, а средний возраст пациентов снижается —  в результате стресса и нездорового образа жизни в зоне риска сейчас оказываются даже 20-30-летние. 

    Кроме того, эксперты указывают, что в России недостаточно внимания уделяется реабилитации граждан, перенёсших инсульт.

     

    Автор: Федор Веснин
    #россия #здоровье #инсульт
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