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МИД: Путин и Абэ могут встретиться на саммите АТЭС
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    МИД: Путин и Абэ могут встретиться на саммите АТЭС

    9:38  25 Октября 2017
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    МИД: Путин и Абэ могут встретиться на саммите АТЭС

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут встретиться во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщил в среду замглавы МИД Игорь Моргулов.

    «Такая встреча возможна, сейчас прорабатываем этот вопрос», — заявил он.

    Последний раз Путин и Абэ виделись в сентябре на Восточном экономическом форуме, в рамках которого главы государств в очередной раз обсуждали возможности подписания мирного договора, который так и не был подписан по окончании Второй мировой войны.

    Вопрос заключения договора сейчас в развитии российско-японских отношений является одним из ключевых и осложняется территориальными претензиями со стороны Токио по поводу принадлежности Южных Курил.

    Напомним, в этом году встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества пройдет во вьетнамском Данаге с 6 по 11 ноября.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #владимир путин #синдзо абэ #атэс
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