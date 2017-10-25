МИД: Путин и Абэ могут встретиться на саммите АТЭС

В Избранное

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут встретиться во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщил в среду замглавы МИД Игорь Моргулов.

«Такая встреча возможна, сейчас прорабатываем этот вопрос», — заявил он.

Последний раз Путин и Абэ виделись в сентябре на Восточном экономическом форуме, в рамках которого главы государств в очередной раз обсуждали возможности подписания мирного договора, который так и не был подписан по окончании Второй мировой войны.

Вопрос заключения договора сейчас в развитии российско-японских отношений является одним из ключевых и осложняется территориальными претензиями со стороны Токио по поводу принадлежности Южных Курил.

Напомним, в этом году встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества пройдет во вьетнамском Данаге с 6 по 11 ноября.