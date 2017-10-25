Сирия: военные РФ организовали возвращение группы беженцев в провинции Алеппо

В Избранное

Алеппо, 25 октября. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) организовали возвращение еще одной группы беженцев в сирийской провинции Алеппо, домой смогли вернуться 70 человек. Об этом в среду сообщил представитель ЦПВС Сослан Цебоев.

По его словам, российские военные совместно с Дамаском организовали расселение 70 беженцев из населенного пункта Мембидж в Маскану, передает РИА Новости.