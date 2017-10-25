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Новости Сирии
Сирия: военные РФ организовали возвращение группы беженцев в провинции Алеппо
Новости Сирии
Сирия: военные РФ организовали возвращение группы беженцев в провинции Алеппо
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    Сирия: военные РФ организовали возвращение группы беженцев в провинции Алеппо

    9:16  25 Октября 2017
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    Сирия: военные РФ организовали возвращение группы беженцев в провинции Алеппо

    Алеппо, 25 октября. Российские военнослужащие из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) организовали возвращение еще одной группы беженцев в сирийской провинции Алеппо, домой смогли вернуться 70 человек. Об этом в среду сообщил представитель ЦПВС Сослан Цебоев. 

    По его словам, российские военные совместно с Дамаском организовали расселение 70 беженцев из населенного пункта Мембидж в Маскану, передает РИА Новости.

    Сирия: военные РФ организовали возвращение группы беженцев в провинции Алеппо

    «Мы также обеспечили надежный проезд колонны беженцев до их домов», — уточнил Цебоев.

     

    Автор: Дана Балан
    #беженцы #россия #сирия #алеппо #мембидж
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