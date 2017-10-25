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Общество
Ученые рассказали, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин
Общество
Ученые рассказали, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин
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    Ученые рассказали, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин

    9:10  25 Октября 2017
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    Ученые рассказали, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин

    Москва, 25 октября. Группа исследователей из Лувенского католического университета в Бельгии выяснила, что влияет на самооценку женщин и их удовлетворение от секса.

    В опросе участвовали 1138 женщин в возрасте от 18 до 80 лет разной комплекции, передает «Телеканал 360». Респонденты оценили по пятибалльной шкале привлекательность своих 19 физических характеристик и рассказали о своей сексуальной жизни.

    По результатам исследования ученые выяснили, что наибольшее удовлетворение от секса получают женщины, которые довольны собственными глазами, губами и ушами. Они же наиболее высоко оценивают себя. Стройная фигура, настроение партнера и счастье в отношениях оказались менее важными для получения удовольствия от секса. У женщин, которые называют свое тело «выразительным» и «естественным», оказалась повышенная самооценка, а чрезмерная женственность тела самооценку снижает.

    Ранее американские ученые выяснили, почему женщины отказываются заниматься сексом.

    Автор: Юлия Кошкина
    #женщины #исследования #секс
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