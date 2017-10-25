Монеты времен Петра I нашли в Москве

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Москва, 25 октября. В ходе работ по благоустройству Нижней Радищевской улицы археологи обнаружили 97 монет из сплава серебра и меди конца XVII – начала XVIII века.

Обнаруженный клад стал уже вторым. Ранее на этой же улице был найден тайник с 41 копейкой времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова, сообщает официальный сайт Мэра Москвы..

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, монеты обнаружили при осмотре строительной траншеи недалеко от церкви Николая Чудотворца на Болванке. Как предположил Емельянов, храм мог быть ориентиром для тех, кто некогда зарывал здесь клады.

Вес найденных монет составил 23,8 грамма. Диаметр каждой – около 8 миллиметров. Археологи отмечают, что зарытая сумма была для своего времени более чем приличной.