Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ученые рассказали, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин
Общество
Монеты времен Петра I нашли в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Монеты времен Петра I нашли в Москве

    9:15  25 Октября 2017
    30

    Монеты времен Петра I нашли в Москве

    Москва, 25 октября. В ходе работ по благоустройству Нижней Радищевской улицы археологи обнаружили 97 монет из сплава серебра и меди конца XVII – начала XVIII века.

    Обнаруженный клад стал уже вторым. Ранее на этой же улице был найден тайник с 41 копейкой времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова, сообщает официальный сайт Мэра Москвы..

    По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, монеты обнаружили при осмотре строительной траншеи недалеко от церкви Николая Чудотворца на Болванке. Как предположил Емельянов, храм мог быть ориентиром для тех, кто некогда зарывал здесь клады.

    Вес найденных монет составил 23,8 грамма. Диаметр каждой – около 8 миллиметров. Археологи отмечают, что зарытая сумма была для своего времени более чем приличной.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #клад #монеты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1911
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        390
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3510
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        5506