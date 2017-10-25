Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: военные РФ организовали возвращение группы беженцев в провинции Алеппо
Технологии
NASA разработало уникальный двигатель для полета на Марс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    NASA разработало уникальный двигатель для полета на Марс

    8:59  25 Октября 2017
    95

    NASA разработало уникальный двигатель для полета на Марс

    Вашингтон, 25 октября. Мощный ракетный двигатель X3 создали специалисты американского космического агентства NASA.

    Как пишут западные СМИ, речь идет об одном из трех прототипов двигателей, предназначенных для кораблей межпланетного путешествия. Отмечается, что в частности, двигатель могут использовать для корабля, который отправится на Марс. Журналисты также добавили, что все три прототипа находятся на стадии разработки.

    По данным СМИ, X3 работает на основе электрических и магнитных полей для ионизации газов. Это, по данным ученых, позволяет работать ему более экономично и безопасно, чем двигатели традиционных ракет. У двигателя также есть недостатки — относительно низкая тяга и ускорение.

    NASA разработало уникальный двигатель для полета на Марс

    Автор: Алия Садыкова
    #марс #nasa #двигатель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1911
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        390
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3510
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        5506