NASA разработало уникальный двигатель для полета на Марс

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Вашингтон, 25 октября. Мощный ракетный двигатель X3 создали специалисты американского космического агентства NASA.

Как пишут западные СМИ, речь идет об одном из трех прототипов двигателей, предназначенных для кораблей межпланетного путешествия. Отмечается, что в частности, двигатель могут использовать для корабля, который отправится на Марс. Журналисты также добавили, что все три прототипа находятся на стадии разработки.

По данным СМИ, X3 работает на основе электрических и магнитных полей для ионизации газов. Это, по данным ученых, позволяет работать ему более экономично и безопасно, чем двигатели традиционных ракет. У двигателя также есть недостатки — относительно низкая тяга и ускорение.