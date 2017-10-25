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В Адлере иномарку разорвало на две части
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    В Адлере иномарку разорвало на две части

    9:20  25 Октября 2017
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    В Адлере иномарку разорвало на две части

    Сочи, 25 октября. В Адлере в районе аэропорта столкнулись два автомобиля. Одну из машин разорвало пополам.

    Сообщается, что на трассе столкнулись BMW и Mercedes. В результате аварии пострадали два человека — они госпитализированы. При этом столкновение было такой силы, что одну из машин в результате ДТП разорвало на две части, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

    В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, в сентябре в Сочи произошла авария с участием бензовоза и легковушки. Тогда по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.

    Автор: Федор Веснин
    #дтп #сочи #иномарка
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