В Адлере иномарку разорвало на две части

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Сочи, 25 октября. В Адлере в районе аэропорта столкнулись два автомобиля. Одну из машин разорвало пополам.

Сообщается, что на трассе столкнулись BMW и Mercedes. В результате аварии пострадали два человека — они госпитализированы. При этом столкновение было такой силы, что одну из машин в результате ДТП разорвало на две части, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в сентябре в Сочи произошла авария с участием бензовоза и легковушки. Тогда по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.