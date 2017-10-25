Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

В Избранное

Киев, 25 октября. Организаторы протеста возле здания Верховной Рады в Киеве сообщили, что бывший президент Грузии, лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили поселился в палатке среди участников акции.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) действительно смог разыскать Саакашвили в протестном лагере, однако тот пробыл в опасной зоне совсем немного времени – прошел по лагерю, сфотографировался с активистами, провел короткий брифинг для прессы и сторонников, а затем вместе с охраной вошел в гостиницу «Киев», расположенную рядом с палаточным лагерем.

Корреспондент ФАН приводит краткие тезисы из речи Саакашвили:

- политик анонсировал, что палаточный лагерь превратится в школу будущих политиков, предполагается проведение там лекций для молодежи, встречи с политиками, артистами, активистами.

- в планах у Саакашвили проехать по регионам Украины, чтобы пригласить еще людей в Киев. Пока с молодежью и даже с киевлянами получается не очень, народу приходит мало.

- также Саакашвили пожаловался, что не удается пригласить известных артистов, чтобы давали концерты перед Радой. По мнению оппозиционера, власть дала команду всячески этому препятствовать путем давления на артистов.

В целом наблюдатели предлагают две возможных причины для появления Саакашвили в протестном лагере. Первая: численность протестующих не увеличивается, такими мерами он, видимо, пытается исправить ситуацию. Возможно и другое объяснение: вчера генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили отказано в политическом убежище на Украине государственной миграционной службой. Теперь ничто не мешает экстрадировать Саакашвили в Грузию, как это собираются власти сделать с двадцатью грузинами, сторонниками Саакашвили, которых он пригласил в страну еще будучи губернатором Одесской области. Поэтому находиться в лагере под защитой батальона «Донбасс» безопасней, чем у себя в офисе.

Примечательно, что в ходе брифинга Михаил Николаевич заявил, что если Верховная рада примет интересующие оппозицию законы на сессионной неделе с 7.11 по 14.11, то протестующие просто разойдутся.

Пока палаточный лагерь живет по законам военного времени, там поддерживается жесткая дисциплина. Есть даже Устав лагеря, размещенный на многих палатках. ФАН приводит его в переводе полностью:

Устав военного лагеря

Данный устав определяет взаимоотношения между побратимами в лагере. Строим новое государство здесь и сейчас.

1.Мусор. Палаточный городок наш дом. Будем людьми.

2.Пьянство или подозрение на такое безобразие наказывается изгнанием поганца из палаточного городка.

3. Построение в 9.00. Присутствие обязательно. Отмазка - смерть.

4. Работы по лагерю исполняются дружно и без отмазок.

5. Пренебрежительное отношение к волонтерской помощи наказывается без вазелина.

6. Конфликтные вопросы между побратимами разбираются в присутствии атамана и коменданта.

7. Приказы старших выполняются немедленно и вдохновенно.

Слава Украине. Вместе и до конца.