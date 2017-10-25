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Украина
Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице
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    Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

    10:15  25 Октября 2017
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    Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

    Киев, 25 октября. Организаторы протеста возле здания Верховной Рады в Киеве сообщили, что бывший президент Грузии, лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили поселился в палатке среди участников акции.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) действительно смог разыскать Саакашвили в протестном лагере, однако тот пробыл в опасной зоне совсем немного времени – прошел по лагерю, сфотографировался с активистами, провел короткий брифинг для прессы и сторонников, а затем вместе с охраной вошел в гостиницу «Киев», расположенную рядом с палаточным лагерем.

    Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

    Корреспондент ФАН приводит краткие тезисы из речи Саакашвили:

    - политик анонсировал, что палаточный лагерь превратится в школу будущих политиков, предполагается проведение там лекций для молодежи, встречи с политиками, артистами, активистами. 
    - в планах у Саакашвили проехать по регионам Украины, чтобы пригласить еще людей в Киев. Пока с молодежью и даже с киевлянами получается не очень, народу приходит мало. 
    - также Саакашвили пожаловался, что не удается пригласить известных артистов, чтобы давали концерты перед Радой. По мнению оппозиционера, власть дала команду всячески этому препятствовать путем давления на артистов.  

    В целом наблюдатели предлагают две возможных причины для появления Саакашвили в протестном лагере. Первая: численность протестующих не увеличивается, такими мерами он, видимо, пытается исправить ситуацию. Возможно и другое объяснение: вчера генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили отказано в политическом убежище на Украине государственной миграционной службой.  Теперь ничто не мешает экстрадировать Саакашвили в Грузию, как это собираются власти сделать с двадцатью грузинами, сторонниками Саакашвили, которых он пригласил в страну еще будучи губернатором Одесской области. Поэтому находиться в лагере под защитой батальона «Донбасс» безопасней, чем у себя в офисе. 

    Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

    Примечательно, что в ходе брифинга Михаил Николаевич заявил, что если Верховная рада примет интересующие оппозицию законы на сессионной неделе с 7.11 по 14.11, то протестующие просто разойдутся.

    Пока палаточный лагерь живет по законам военного времени, там поддерживается жесткая дисциплина. Есть даже Устав лагеря, размещенный на многих палатках. ФАН приводит его в переводе полностью:

    Саакашвили объявился на Майдане, но разместился не в палатке, а в гостинице

    Устав военного лагеря  
    Данный устав определяет взаимоотношения между побратимами в лагере. Строим новое государство здесь и сейчас. 
    1.Мусор. Палаточный городок наш дом. Будем людьми. 
    2.Пьянство или подозрение на такое безобразие наказывается изгнанием поганца из палаточного городка. 
    3. Построение в 9.00. Присутствие обязательно. Отмазка - смерть. 
    4. Работы по лагерю исполняются дружно и без отмазок. 
    5. Пренебрежительное отношение к волонтерской помощи наказывается без вазелина. 
    6. Конфликтные вопросы между побратимами разбираются в присутствии атамана и коменданта. 
    7. Приказы старших выполняются немедленно и вдохновенно.  
    Слава Украине. Вместе и до конца.

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
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