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Голодец призвала смягчить наказание для осужденных матерей
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    Голодец призвала смягчить наказание для осужденных матерей

    8:47  25 Октября 2017
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    Голодец призвала смягчить наказание для осужденных матерей

    Москва, 25 октября. Вице-премьер РФ Ольга Голодец призвала найти альтернативу тюремному заключению для осужденных матерей. Об этом она сообщила накануне на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

    По словам вице-премьера, доля заключенных женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, до сих пор остается значительной. Однако, как отметила Голодец, сейчас совместное проживание матери и ребенка в учреждениях ФСИН возможно только в том случае, если ребенку еще не исполнилось трех лет.  

    «Мы сейчас смотрим только тех, кто до 3 лет, и мы не смотрим женщин, у которых дети в детских домах. Я уверяю вас, что это огромная категория, и несчастье, которое получает в этой ситуации ребенок, сопоставимо с несчастьем матери в данной ситуации», — приводит слова Голодец РИА Новости.

    Вице-премьер также подчеркнула, что для матери и ребенка принципиальными являются вопросы питания и медицинского обеспечения.

    Сейчас, по данным ФСИН, при ведомстве работают 13 домов ребенка, где воспитываются 549 детей.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дети #ольга голодец #тюрьма #материнство
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