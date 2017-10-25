Сенат США одобрил «Пункт 702» об электронной слежке за жителями других стран

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Вашингтон, 25 октября. Комитет сената США по разведке принял законопроект об одобрении электронной слежки со стороны спецслужб. Как пишут американские СМИ, при этом окончательные результаты голосования пока неизвестны.

По предварительным данным, 12 сенаторов выступили за «Пункт 702», трое – высказались против.

Напомним, согласно пункту 702 Агентство национальной безопасности США легально может прослушивать телефонные переговоры и отслеживать общение в Интернете жителей других государств. Сам «Закон о прослушиваниях в интересах внешней разведки» был принят в 2008 году.

Ранее Газета.ru писала, что американская разведка использовала нелегальную программу для слежки в Турции.