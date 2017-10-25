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Названы пять лучших смартфонов 2017 года
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    Названы пять лучших смартфонов 2017 года

    8:51  25 Октября 2017
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    Названы пять лучших смартфонов 2017 года

    Москва, 25 октября. Эксперты в области электронных гаджетов составили рейтинг флагманских смартфонов 2017 года, определив им место в зависимости от технических характеристик. Лидером флагманских смартфонов 2017 года стал iPhone 8.

    Флагманский смартфон от Apple, несмотря на необычность многих из использованных в нем технологических решений, поставили на первое место в рейтинге из-за его «экосистемы» — iOS и магазину приложений Apple Store. Его технические характеристики тоже на высоте — впрочем, как и цена.

    На втором месте в рейтинге оказался продвинутый смартфон Google Pixel 2 и 2 XL, который снабжен одной из лучших на сегодняшний день камер для мобильных телефонов и «чистой» операционной системой Android, которая не содержит лишних и ненужных приложений.

    Названы пять лучших смартфонов 2017 года

    Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Note 8, который назвали «самым красивым» смартфоном. Довольно дорогой аппарат, кроме того, снабжен мощной электроникой и современными «фишками», такими как сканер сетчатки глаза, отмечает «Политэксперт».

    На четвертом месте оказался смартфон Essential Phone от создателя Android Энди Рубина, а на пятой позиции — OnePlus 5, который стоит значительно дешевле, чем другие флагманы, однако может похвастаться не менее полным набором функций.

    Названы пять лучших смартфонов 2017 года

    Автор: Валентин Меликов
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