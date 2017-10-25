Житель Новосибирска умер при вылете из Красноярска

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Новосибирск, 25 октября. Пассажир авиакомпании «Победа» умер в среду утром при вылете из Красноярска. Он направлялся в Новосибирск.

64-летнему пассажиру стало плохо на борту самолета, когда тот только начал движение, сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сотрудники авиакомпании сразу вызвали бригаду медиков. В Новосибирск рейс прибыл с двухчасовым опозданием.

Причина смерти пассажира устанавливается. Полиция проводит проверку. По данным ведомства, мужчина направлялся домой.