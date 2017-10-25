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Житель Новосибирска умер при вылете из Красноярска
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    Житель Новосибирска умер при вылете из Красноярска

    8:15  25 Октября 2017
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    Житель Новосибирска умер при вылете из Красноярска

    Новосибирск, 25 октября. Пассажир авиакомпании «Победа» умер в среду утром при вылете из Красноярска. Он направлялся в Новосибирск.

    64-летнему пассажиру стало плохо на борту самолета, когда тот только начал движение, сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Сотрудники авиакомпании сразу вызвали бригаду медиков. В Новосибирск рейс прибыл с двухчасовым опозданием.

    Причина смерти пассажира устанавливается. Полиция проводит проверку. По данным ведомства, мужчина направлялся домой.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #победа #пассажир #аэропорт
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