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«Сжег бы дом, если увидел такое»: в Сети обсуждают насекомое, пойманное в Индонезии
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    «Сжег бы дом, если увидел такое»: в Сети обсуждают насекомое, пойманное в Индонезии

    8:07  25 Октября 2017
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    «Сжег бы дом, если увидел такое»: в Сети обсуждают насекомое, пойманное в Индонезии

    Москва, 25 октября. В Сети появилось видео необычного насекомого, которого пользователи прозвали «пришельцем».

    Отмечается, что насекомое, похожее на мотылька с крупными волосатыми щупальцами, растущими из брюха, выловили в Индонезии. Выложенное в Сеть видео за стуки набрало 40 миллионов просмотров.

    Юзеры поделились впечатлениями. Одни признались, что сожгли бы дом, если бы увидели такое насекомое в нем. Другие отметили, что оно выглядит как пришелец. Автору видео также рекомендовали отдать ключи «загодочному пришельцу и бежать из дома».

    Ученые узнали в насекомом моль Creatonotos Gangis. Выяснилось, что самцы насекомых этого вида имеет трубки, называющимися корематами, которые предназначены для привлечения самок в брачный период.

    Автор: Алия Садыкова
    #индонезия
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