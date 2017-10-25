«Сжег бы дом, если увидел такое»: в Сети обсуждают насекомое, пойманное в Индонезии

В Избранное

Москва, 25 октября. В Сети появилось видео необычного насекомого, которого пользователи прозвали «пришельцем».

Отмечается, что насекомое, похожее на мотылька с крупными волосатыми щупальцами, растущими из брюха, выловили в Индонезии. Выложенное в Сеть видео за стуки набрало 40 миллионов просмотров.

Юзеры поделились впечатлениями. Одни признались, что сожгли бы дом, если бы увидели такое насекомое в нем. Другие отметили, что оно выглядит как пришелец. Автору видео также рекомендовали отдать ключи «загодочному пришельцу и бежать из дома».

Ученые узнали в насекомом моль Creatonotos Gangis. Выяснилось, что самцы насекомых этого вида имеет трубки, называющимися корематами, которые предназначены для привлечения самок в брачный период.