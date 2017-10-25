Неизвестный злоумышленник застрелил саратовского бизнесмена

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Саратов, 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника, который застрелил в минувший вторник саратовского бизнесмена. Об этом сообщает областное управление СК России.

По неподтвержденной информации, неизвестный застрелил генерального директора строительной компании «Возрождение-КДМ» Джейхуна Джафарова.

Согласно данным следствия, труп 55-летнего бизнесмена был найден с огнестрельным ранением груди накануне вечером возле частного дома, расположенного на улице Зоологическая в Саратове.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины, мотивы и обстоятельства убийства.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к убийству мужчины», — следует из сообщения ведомства.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».