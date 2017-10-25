Подозреваемая в хищении 44 млн рублей Аникеева намерена дойти до Верховного суда

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Москва, 25 октября. Бывший президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлия Аникеева, в минувший вторник приговоренная к 4,5 года колонии общего режима за хищение 44 млн рублей, собирается подать апелляцию и добиться отмены решения Чертановского суда.

По словам адвоката Давида Хечана, представляющего интересы Аникеевой, на протяжении 10 дней защита подаст апелляцию в Московский городской суд.

Однако юрист уточнил, что «большой надежды на этот судебный орган» у защиты нет, пишут «Известия».

«Мы не можем сразу подать апелляцию в Верховный суд, поэтому вынуждены сначала обратиться в Мосгорсуд. Мы намерены дойти до конца и добиться справедливости», — отметил Хечан, добавив, что у обвинения не было ни единого «нормального доказательства».

Адвокат заявил, что прокурор ссылался на акт аудиторской проверки, который якобы зафиксировал грубейшие нарушения, однако этот акт, по словам Хечана, никто так и не увидел.