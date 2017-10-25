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Прикованного к инвалидной коляске Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах
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    Прикованного к инвалидной коляске Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах

    7:59  25 Октября 2017
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    Прикованного к инвалидной коляске Буша-старшего обвинили в сексуальных домогательствах

    Вашингтон, 25 октября. Актриса Хезер Линд заявила, что прикованный к инвалидной коляске бывший президент США Джордж Буш-старший домогался ее на глазах у жены.

    Как рассказала актриса в своем Instagram, случай произошел четыре года назад во время фотосессии, посвященной премьере сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона». На тот момент Бушу-старшему было 89 лет, а Линд — 29.

    «Сидя в инвалидном кресле, он (Буш-старший) потрогал меня сзади, при этом его жена Барбара Буш стояла рядом. Он рассказал мне грязную шутку, а потом, когда нас начали фотографировать, снова меня потрогал. Барбара закатила глаза, как будто говоря «только не опять», — цитирует уже удаленный со страницы актрисы пост «Ридус».

    Актриса утверждает, что бывший президент использовал свое положение против нее и «множества других женщин».

    «Что меня утешает, так это то, что я тоже могу использовать свою силу… Я могу отказаться назвать его президентом и привлечь внимание к злоупотреблениям властью. Я благодарю за храбрость женщин, которые рассказали о случаях домогательств», — написала Линд.

    Представитель экс-президента заявил, что тот «ни при каких обстоятельствах умышленно никого не огорчил бы, и он приносит искренние извинения, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд».

    Напомним, ранее сообщалось о начале расследования в отношении одного из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн, который, как утверждают СМИ, на протяжении десятилетий домогался и насиловал актрис, в том числе его жертвами стали Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #актриса #джордж буш-старший #домогательства
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