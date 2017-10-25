Не хуже Рейгана: Савченко предложила украинскому комику пост Порошенко

В Избранное

Киев, 25 октября. Скандально известная депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предложила украинскому комедийному актеру Владимиру Зеленскому стать президентом Украины. В украинском телеэфире Савченко заявила, что Зеленский уже получил соответствующий опыт «президентства», когда снимался в сериале «Слуга народа».

«А почему бы Зеленскому не пойти в президенты? Чем чёрт не шутит?, — заявила Савченко в ходе обсуждения предстоящих Украине президентских выборов в 2019 году. — Идти и противопоставить себя этому парламенту, навести порядок».

Напомним, Савченко в июле сама заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Кроме нее, предполагаемыми кандидатами на этот пост являются глава Радикальной партии Олег Ляшко и экс-премьер Юлия Тимошенко.

«Из Рональда Рейгана вышел неплохой президент. Тем более что Зеленский уже провёл репетицию в фильме «Слуга народа», — приводит RT аргументы Савченко.

Ранее, напомним, Зеленский стал противоречивой фигурой как на Украине, так и в России, где он вел телепередачу и снимался в фильмах и сериалах. На актера, поддержавшего действия карателей ВСУ в Донбассе и выступавшего за запрет на въезд на Украину для российских актеров, обрушились с обеих сторон — на Украине его обвинили в том, что он, поддерживая заявления о РФ как «агрессоре», продолжает зарабатывать в России деньги.