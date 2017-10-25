«Спартак» продолжает борьбу за запасную путевку Лиги Европы в Кубке России

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Москва, 25 октября. В среду столичный «Спартак» встретится со «Спартаком» из Нальчика в рамках 1/8 Кубка России. Команда итальянского специалиста Массимо Карреры имеет все шансы на то, чтобы приблизиться к завоеванию запасной путевки в Лигу Европы.

Как отметил бывший нападающий красно-белых Сергей Юран, вряд ли «Спартак» допустит осечку в предстоящей игре. Однако многое будет зависеть и от тренеров «Спартака», футболисты должны понимать, что Нальчик — это не легкая прогулка, передает RT.

«Футболисты могут решить, что обыграют Нальчик вполноги. В целом проблем возникнуть не должно, поскольку соперник из второй лиги. А не обыграть команду ПФЛ — это уже совсем неправильно, тем более для красно-белых», — считает Юран.

Экс-форвард также добавил, что наставник обязан контролировать мотивацию своих игроков.

Напомним, матч 1/8 Кубка страны между московским и нальчинским «Спартаками» состоится 25 октября в 19.00.