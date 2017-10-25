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«Спартак» продолжает борьбу за запасную путевку Лиги Европы в Кубке России
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    «Спартак» продолжает борьбу за запасную путевку Лиги Европы в Кубке России

    7:56  25 Октября 2017
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    «Спартак» продолжает борьбу за запасную путевку Лиги Европы в Кубке России

    Москва, 25 октября. В среду столичный «Спартак» встретится со «Спартаком» из Нальчика в рамках 1/8 Кубка России. Команда итальянского специалиста Массимо Карреры имеет все шансы на то, чтобы приблизиться к завоеванию запасной путевки в Лигу Европы. 

    Как отметил бывший нападающий красно-белых Сергей Юран, вряд ли «Спартак» допустит осечку в предстоящей игре. Однако многое будет зависеть и от тренеров «Спартака», футболисты должны понимать, что Нальчик — это не легкая прогулка, передает RT.

    «Футболисты могут решить, что обыграют Нальчик вполноги. В целом проблем возникнуть не должно, поскольку соперник из второй лиги. А не обыграть команду ПФЛ — это уже совсем неправильно, тем более для красно-белых», — считает Юран.

    Экс-форвард также добавил, что наставник обязан контролировать мотивацию своих игроков.  

    Напомним, матч 1/8 Кубка страны между московским и нальчинским «Спартаками» состоится 25 октября в 19.00. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #москва #спартак #каррера #нальчик #кубок россии
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