Омич угрожал убийством фельдшеру скорой помощи

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Омск, 25 октября. 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал убить фельдшера скорой помощи, если она не вылечит его отца. Свои слова он подкрепил выстрелом в воздух из пневматического пистолета.

Инцидент произошел поздно вечером 23 октября, сообщает региональный следственный комитет. После выстрела мужчина скрылся, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Против него возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Ведется расследование.

Напомним, на прошлой неделе в Подмосковье двое нетрезвых мужчин избили водителя скорой помощи.