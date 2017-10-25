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ЦИК определит количество избирательных бюллетеней для выборов-2018
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    ЦИК определит количество избирательных бюллетеней для выборов-2018

    7:46  25 Октября 2017
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    ЦИК определит количество избирательных бюллетеней для выборов-2018

    Москва, 25 октября. ЦИК на заседании в среду обсудит вопрос об избирательных бюллетенях, олимпиаду среди учащихся и другие вопросы в рамках подготовки к выборам президента.

    Российский Центризбирком обсудит вопрос об изготовлении, доставке, количестве и сроках изготовления избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, говорится в повестке заседания на сайте ЦИК.

    Также на повестке вопрос о проведении интернет-олимпиады среди учащихся старших классов, посвященной выборам президента, старт которой будет дан сразу после октября или зимой, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

    Кроме того, чиновники обсудят инструкцию о порядке и формах учета и отчетности кандидатов на должность президента РФ о поступающих средствах в их избирательные фонды, а также их расходовании при проведении выборов.

    На повестке заседания также обсуждение подготовки и проведения выборов на удаленных избирательных участках: судах, полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях либо за пределами территории России.

    Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #выборы-2018
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