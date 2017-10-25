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Новозеландская партия заплатит за нарушение авторских прав Эминема
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    Новозеландская партия заплатит за нарушение авторских прав Эминема

    7:32  25 Октября 2017
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    Новозеландская партия заплатит за нарушение авторских прав Эминема

    Москва, 25 октября. Новозеландскую национальную партию обязали выплатить $415 тысяч за использование песни рэпера Эминема в предвыборной кампании в 2014 году. Соответствующее постановление принял Высший суд Веллингтона, сообщает Associated Press.

    Напомним, иск за нарушение авторских прав Эминем направил в суд в мае. Он обвинил руководство правящей Национальной партии Новой Зеландии в использовании нелицензионной версии песни «Lose Yourself» в предвыборном ролике.

    Представители партии в ответ заявляли, что в кампании была использована легально приобретенная другая композиция – «Eminem-esque». Однако юрист лейбла Eight Mile Style, к которому относится Эминем, настаивал на том, что даже использование похожего трека нарушает авторские права артиста.

    Суд, однако, признал разницу между композициями минимальной.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #новая зеландия #eminem #авторское право
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