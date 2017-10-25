Экс-игрок «Локомотива» оценил выступление железнодорожников в этом сезоне

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Минск, 25 октября. Главный тренер минского «Динамо» и помощник наставника национальной команды Сербии Сергей Гуренко оценил выступление столичного «Локомотива».

По его словам, железнодорожники идут отличными темпами по турнирной таблице чемпионата. Правда, скорее всего, могли занять лидирующее место гораздо раньше, если бы не допустили промахов и не потеряли важные очки, считает он.

«С другой стороны, обыграли и «Спартак», и ЦСКА. Ближайшие встречи решат очень многое, «Краснодар» уже пройден, но предстоит важнейший поединок с «Зенитом» — думаю, по итогам второго круга второе место будет неплохим результатом», — отметил специалист.

Идеальное исполнение штрафного удара от Мануэла Фернандеша ????

✔2:0

✔Победа

✔Первое место в таблице.

Продолжение – в воскресенье ???? pic.twitter.com/s2vbHSzvI4 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 23, 2017

Гуренко отметил, что для борьбы за медали необходимо обыгрывать не только прямых конкурентов, но и команды из нижней части таблицы, передает RT.

Тренер также считает, что столичный клуб занимает заслуженно первое место.