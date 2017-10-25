Нападающий «Зенита» Кокорин признался, что хотел бы встретиться с Путиным

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Санкт-Петербург, 25 октября. Футболист клуба «Зенит» Александр Кокорин заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Нападающий ответил на вопрос журналиста, с каким известным человеком он хотел бы встретиться лично. По его словам, таких людей много. Он добавил, что если нужно выбрать одного человека, то им окажется российский лидер Владимир Путин.

Как пишет «Чемпионат», Кокорин также добавил, что если бы не стал футболистом, попробовал бы силы в баскетболе.

Ранее Газета.ru писала, что Кокорина вызвали в сборную России впервые с ноября 2016 года.