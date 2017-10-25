Нарколог рассказал о состоянии актера Марьянова за неделю до смерти

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Москва, 25 октября. Нарколог сообщил, что у российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова за семь дней до смерти не было каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Как рассказал специалист, его пригласили к артисту как консультанта, с Марьяновым он встречался дважды. Нарколог уточнил, что актер был с легкого похмелья. Тогда супруга подтвердила, что актер не пил в течение четырех дней.

«Он был с легкого бодуна. Я приехал. Легкая абстиненция, легкая тревога была», — объяснил врач.

Он также подчеркнул, что поставил Марьянову две капельницы — вечером и на следующее утро, благодаря капельницам состояние Марьянова улучшилось.

Проблемы с физическим состоянием у него отсутствовали, отметил доктор.

Напомним, Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца по причине тромбоэмболии легких.

Следственные органы рассматривают две главные причины смерти актера — оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также несвоевременное прибытие скорой.