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Политика
Си Цзиньпин вновь стал генсеком ЦК Коммунистической партии Китая
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    Си Цзиньпин вновь стал генсеком ЦК Коммунистической партии Китая

    7:18  25 Октября 2017
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    Си Цзиньпин вновь стал генсеком ЦК Коммунистической партии Китая

    Пекин, 25 октября. В ходе своего первого пленарного заседания Центральный комитет Коммунистической партии Китая вновь избрал действующего китайского лидера Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК.

    Как сообщает Xinhua, членами ЦК КПК 19-го созыва, вошедшими в Постоянный комитет Политбюро Центрального комитета компартии стали, кроме Си Цзиньпина, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, глава Канцелярии Ццентрального комитета Ли Чжаньшу, вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян, глава Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин, глава орготдела Центрального комитета партии Чжао Лэцзи, и член Политбюро Хань Чжэн.

    Ранее агентство RT сообщало о том, что имя и идеи председателя КНР Си Цзиньпина (представление о новой эре социализма с китайской спецификой) были единогласно внесены в устав компартии Китая — таким образом, Си Цзиньпина приравняли к основателю современного государства Мао Цзедуну и архитектору китайских экономических реформ Дэну Сяопину.

    Си Цзиньпин вновь стал генсеком ЦК Коммунистической партии Китая

    Автор: Валентин Меликов
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