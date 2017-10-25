Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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Луганск, 25 октября. Украинские силовики пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

Отмечается, что украинские военные применили такие орудия как минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Под огнем ВСУ оказались несколько населенных пунктов. Как отметили в ведомстве, киевские военные вели обстрелы по территориям Алмазного, Долгого, Калиново, Калиновки.

Всего насчитали 47 выпущенных украинской стороной снарядов. По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.