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Россия
Путин отметил важность господдержки семьи, материнства и детства
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    Путин отметил важность господдержки семьи, материнства и детства

    8:00  25 Октября 2017
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    Путин отметил важность господдержки семьи, материнства и детства

    Москва, 25 октября. Владимир Путин в поздравительной телеграмме участникам форума «Для тебя, мама!» отметил важность государственной поддержки семьи, материнства и детства.

    «Замечательный праздник День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен — всех женщин, воспитывающих детей», — говорится в послании, размещенном на сайте Кремля.

    Как отметил российский лидер гражданские и  патриотические чувства прививаются прежде всего дома, в семье. И именно там создается атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребенка.

    «Потому вопросам поддержки семьи, материнства и детства, улучшению демографической ситуации, воспитанию подрастающего поколения государство неизменно уделяет приоритетное внимание», — подчеркнул Владимир Путин.

    Добавим, что День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
     

    Автор: Константин Терехов
    #владимир путин
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