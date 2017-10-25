Путин отметил важность господдержки семьи, материнства и детства

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Москва, 25 октября. Владимир Путин в поздравительной телеграмме участникам форума «Для тебя, мама!» отметил важность государственной поддержки семьи, материнства и детства.

«Замечательный праздник День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен — всех женщин, воспитывающих детей», — говорится в послании, размещенном на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер гражданские и патриотические чувства прививаются прежде всего дома, в семье. И именно там создается атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребенка.

«Потому вопросам поддержки семьи, материнства и детства, улучшению демографической ситуации, воспитанию подрастающего поколения государство неизменно уделяет приоритетное внимание», — подчеркнул Владимир Путин.

Добавим, что День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

