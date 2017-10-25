Экс-главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в отмывании денег в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 25 октября. Прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против Пола Манафорта, исполнявшего обязанности главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

Как пишет Wall Street Journal, дело расследуется прокуратурой района Манхэттен. Делом займется помощник прокурора Пол Монтелеони. Это дело стало третьим, начатым в отношении Манафорта, обвиняемого в преступлениях в сфере отмывания денег.

Как пишут СМИ, прокуратура будет расследовать дело при сотрудничестве с коллегами из нью-йоркской генпрокуратуры, а также федерального спецпрокурора Роберта Мюллера.