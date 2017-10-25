Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подростки в Ухте не поделили девушку и устроили драку в клубе
Политика
Экс-главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в отмывании денег в Нью-Йорке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в отмывании денег в Нью-Йорке

    6:47  25 Октября 2017
    57

    Экс-главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в отмывании денег в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 25 октября. Прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против Пола Манафорта, исполнявшего обязанности главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

    Как пишет Wall Street Journal, дело расследуется прокуратурой района Манхэттен. Делом займется помощник прокурора Пол Монтелеони. Это дело стало третьим, начатым в отношении Манафорта, обвиняемого в преступлениях в сфере отмывания денег.

    Как пишут СМИ, прокуратура будет расследовать дело при сотрудничестве с коллегами из нью-йоркской генпрокуратуры, а также федерального спецпрокурора Роберта Мюллера.

    Экс-главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в отмывании денег в Нью-Йорке

    Автор: Алия Садыкова
    #дональд трамп #пол манафорт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1858
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        354
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3448
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        5391