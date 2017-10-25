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Шойгу официально передал филиппинским военным оружие и грузовики из РФ
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    Шойгу официально передал филиппинским военным оружие и грузовики из РФ

    6:38  25 Октября 2017
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    Шойгу официально передал филиппинским военным оружие и грузовики из РФ

    Манила, 25 октября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте приняли участие в церемонии передачи филиппинской армии продукции военного назначения.

    Отмечается, что среди продукции есть стрелковое оружие, армейские грузовики, изготовленные в России.

    Церемонию организовали на борту противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота России, который сейчас находится в порту Манилы.

    Как пишет ТАСС, ранее глава Минобороны России возложил венок к памятнику национального герою страны Хосе Протасио Рисалю. В данный момент он находится с рабочим визитом в Филиппинах. 

    Шойгу официально передал филиппинским военным оружие и грузовики из РФ

    Автор: Алия Садыкова
    #филиппины #родриго дутерте #сергей шойгу
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