Шойгу официально передал филиппинским военным оружие и грузовики из РФ

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Манила, 25 октября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте приняли участие в церемонии передачи филиппинской армии продукции военного назначения.

Отмечается, что среди продукции есть стрелковое оружие, армейские грузовики, изготовленные в России.

Церемонию организовали на борту противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота России, который сейчас находится в порту Манилы.

Как пишет ТАСС, ранее глава Минобороны России возложил венок к памятнику национального герою страны Хосе Протасио Рисалю. В данный момент он находится с рабочим визитом в Филиппинах.