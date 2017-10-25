Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подростки в Ухте не поделили девушку и устроили драку в клубе
Технологии
Ares Design представило эксклюзивный Mercedes‐Benz G 63 AMG
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ares Design представило эксклюзивный Mercedes‐Benz G 63 AMG

    6:33  25 Октября 2017
    190

    Ares Design представило эксклюзивный Mercedes‐Benz G 63 AMG

    Москва, 25 октября. Кузовное ателье Ares Design представило эксклюзивный внедорожник X-Raid, созданный на базе Mercedes-Benz G 63 AMG.

    Как сообщает телеканал «360», модель оснащена 5,5-литровым битурбомоторм V8, отдачу которого увеличили до 760 «лошадей». Максимальная скорость автомобиля составляет  250 км/час.

    Ares Design представило эксклюзивный Mercedes‐Benz G 63 AMG

    Кроме того, интерьер салона получил множество оригинальных декоративных элементов — новое рулевое колесо и переднюю панель. В отделке интерьера использована кожа и углеродное волокно.

    Добавим, что стоимость X-Raid составляет 700 тысяч долларов или 40 миллионов рублей.
     

    Автор: Константин Терехов
    #x-raid #mercedesbenz g 63 amg #ares design
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        Новая волна вируса-шифровальщика сильнее всего ударила по России

        19:39   24 Октября 2017
        1858
        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        Россия заблокировала резолюцию СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

        18:27   24 Октября 2017
        354
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        3448
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        5391