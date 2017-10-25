Ares Design представило эксклюзивный Mercedes‐Benz G 63 AMG

В Избранное

Москва, 25 октября. Кузовное ателье Ares Design представило эксклюзивный внедорожник X-Raid, созданный на базе Mercedes-Benz G 63 AMG.

Как сообщает телеканал «360», модель оснащена 5,5-литровым битурбомоторм V8, отдачу которого увеличили до 760 «лошадей». Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/час.

Кроме того, интерьер салона получил множество оригинальных декоративных элементов — новое рулевое колесо и переднюю панель. В отделке интерьера использована кожа и углеродное волокно.

Добавим, что стоимость X-Raid составляет 700 тысяч долларов или 40 миллионов рублей.

