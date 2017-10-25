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Не наше величество: король Испании стал персоной нон грата в каталонском городе
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    Не наше величество: король Испании стал персоной нон грата в каталонском городе

    6:22  25 Октября 2017
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    Не наше величество: король Испании стал персоной нон грата в каталонском городе

    Испания, 25 октября. В каталонском городе Жирона персоной нон грата объявили короля Испании Филиппа VI.

    Как сообщает RT, такое решение, притом большинством голосом, было принято на заседании городского совета. Кроме того, подобного же статуса удостоен представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мийо.

    Газета.ru напоминает, что в четверг 26 октября парламент Каталонии должен дать ответ Кабмину Испании на его решение о непризнании Мадридом референдума о независимости автономии.
     

    Автор: Константин Терехов
    #каталония #испания #филипп vi
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